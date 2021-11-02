Новосибирский журналист получил приз на всероссийском конкурсе переводов. Фото: Навигатор".

Автор издания «Навигатор» Юрий Татаренко получил приз на всероссийском конкурсе переводов «Резьба по камню». Жюри отметило его специальным призом За поэтически точную передачу авторской мысли».

Как пишет издание «Навигатор», переводами Юрий начал заниматься три года назад — тогда он переводил с татарского языка. Он участвовал в семинаре «Липки». Руководила разбором рукописей на семинаре поэт и переводчик Лилия Газизова. А через год состоялась и первая публикация сибиряка — в Уфе выпустили сборник для детей с прозой и поэзий в переводе Юрия Татаренко.

По словам самого Юрия, на конкурс в Махачкале он подал 150 строк, а еще подстрочники и оригиналы. Он отметил, что в переводах старался сохранять авторский объем текста, а также постоянно искал смысловые эквиваленты татарских выражение.

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