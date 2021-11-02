В Новосибирской области домработница украла у хозяйки драгоценностей на пять миллионов рублей. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области домработница украла у хозяйки драгоценностей на пять миллионов рублей. Подробности произошедшего рассказали в полиции.

— В полицию поступило сообщение от жительницы Новосибирской области о том, что из ее частного дома похищены ювелирные изделия известных мировых брендов — два кольца работы итальянского ювелирного дома с 16 камнями белого цвета и французского ювелирного дома с тремя камнями белого цвета, два браслета, а также фамильные украшения. Ущерб составил почти пять миллионов рублей, — сообщили в областном МВД.— Известно, что доступ к гардеробной, где хранились украшения имела 34-летняя домработница женщины, которая устроилась к ней на работу две недели назад. А после пропажи драгоценностей — исчезла.

Найти похищенные драгоценности полицейским помогли ювелиры и оценщики. Они рассказали, что с ними связались коллеги из Москвы и сообщили, что какая-то женщина пытается сдать в столичный ломбард кольца, аналогов которых в России всего несколько. Тогда новосибирские полицейские вылетели в Москву и при попытке сбыта задержали женщину.

Часть украшений была изъята при личном досмотре подозреваемой, остальные драгоценности еще не найдены. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Свою вину в преступлении сибирячка признала частично, сейчас она находится под домашним арестом. Известно, что ранее она уже была судима за мошенничество.

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