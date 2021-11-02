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Общество2 ноября 2021 13:40

Аграрии Новосибирской области до конца 2021 года получат 1,3 миллиарда рублей господдержки

Об этом сообщили в правительстве
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Аграрии Новосибирской области до конца 2021 года получат 1,3 миллиарда рублей господдержки.

Аграрии Новосибирской области до конца 2021 года получат 1,3 миллиарда рублей господдержки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Новосибирской области в 2021 году получили уже 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на возмещение части затрат на производство зерна, покупку кормов для животных, и другое. Средства были выделены из областных и федерального бюджета. В правительстве Новосибирской области сообщили, до конца 2021 года местные аграрии получат еще примерно 1,3 миллиарда рублей.

Речь идет о сумме 1 миллиард 277 миллионов рублей. Средства будут выделены в рамках действия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Об этом заявил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

В правительстве напомнили, в текущем году региональная госпрограмма пополнилась пятью новыми мерами поддержки аграриев. Они все направлены на возмещение части затрат на закупку пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.

— В настоящее время госпрограммой предусмотрено более 40 мер поддержки сельхозпроизводства, — добавили в Правительстве Новосибирской области.

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