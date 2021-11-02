Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске автолифт столкнулся с самолетом

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирском аэропорту «Толмачево» самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта. Фото: СУТ СКР

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирском аэропорту «Толмачево» самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта. Напомним, инцидент произошел около 7 утра 1 ноября: спецавтомобиль, перевозивший бортовое питание, задел правое крыло боинга, который не эксплуатировался. В результате случившегося у самолета оказалась повреждена окантовка крыла.

— В настоящее время по данному инциденту проводится проверка все обстоятельства произошедшего, в том числе сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании, устанавливаются, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя автолифта и наземных служб аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Толмачево самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта

Проводится расследование (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.