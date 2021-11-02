Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске автолифт столкнулся с самолетом

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирском аэропорту «Толмачево» самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта. Фото: СУТ СКР
Следователи начали проверку после того, как в Новосибирском аэропорту «Толмачево» самолет столкнулся с грузовой кабиной автолифта. Напомним, инцидент произошел около 7 утра 1 ноября: спецавтомобиль, перевозивший бортовое питание, задел правое крыло боинга, который не эксплуатировался. В результате случившегося у самолета оказалась повреждена окантовка крыла.
— В настоящее время по данному инциденту проводится проверка все обстоятельства произошедшего, в том числе сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании, устанавливаются, — сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.
В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя автолифта и наземных служб аэропорта.
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