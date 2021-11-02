В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023. Фото: представлено правительством НСО.

В Новосибирске разработали и утвердили внутренний дизайн крупнейшего объекта инфраструктуры — ЛДС на улице Немировича-Данченко. Новую ледовую арену готовят к предстоящему МЧМ-2023.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, дизайн-проект отражает визуализацию внутреннего обустройства объекта. Фото: Правительство НСО.

Дизайн-проект разработали совместно с ХК "Сибирь". Фото: Правительство НСО.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, дизайн-проект отражает визуализацию внутреннего обустройства объекта. Известно, что стилистику и цветовые решения разрабатывали вместе с ХК «Сибирь». В скором времени ЛДС станет для команды сибиряков стадионом, где они будут проводить домашние тренировки.

Что касается внутренней отделки ЛДС, для нее используют качественные инновационные материалы. Все они соответствуют требованиям по безопасности. Кроме того, в дизайн-проекте разработана схема передвижения по объекту. В здании будут установлены указатели для гостей спорткомплекса.

В настоящий момент в ЛДС создают тепловой контур объекта. Там завершают монтировать профлист на основной арене, кроме того, стартовали работы по обустройству теплоизоляции кровли. На малых аренах также утепляют кровлю и заканчивают монтировать стеклопакеты. Также на ЛДС заканчивают обустраивать ледовый корт на тренировочной арене. Помимо всего этого, строители работают с коммуникационными системами.

За графиком строительных работ, которые ведутся на объекте жестко следит региональный Минстрой. Каждый день на объекте мониторят результаты строительства.

За графиком строительных работ, которые ведутся на объекте жестко следит региональный Минстрой. Фото: Правительство НСО.

В правительстве добавили, что сейчас в строительстве ЛДС задействованы 650 человек. Все они работают на объекте.

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