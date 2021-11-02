Новосибирские власти рассказали, сколько протоколов составили из-за коронавирусных нарушений

Новосибирские власти рассказали о проверках соблюдения коронавирусных ограничений в учреждениях города и области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирские власти рассказали о проверках соблюдения коронавирусных ограничений в учреждениях города и области. Так, за прошлую неделю специалистами министерства промышленности, Роспотребнадзора и полицией было проверено более 1230 объектов, в том числе 1172 организации в 15 крупных торговых центрах, 44 отдельных торговых объекта и 16 фитнес-клубов. По итогам рейдов составлено 59 административных протоколов на физических лиц и предпринимателей.

— Министерством ЖКХ и энергетики области проверено 46 объектов торговли, возбуждено 2 административных производства. Минстрой региона провел 7 рейдовых мероприятий. Министерством экономического развития проверены 12 объектов — гостиницы, хостелы. Министерством культуры проведено 7 рейдовых мероприятий. Проверены кинотеатры и зоопарк, — сообщили на официальном канале Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.

Проводятся рейды и в общественном транспорте. Так, за прошлую неделю минтрансом было проведено 10 рейдов. Протоколы были составлены на 29 физлиц и на двоих переводчиков.

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