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Здоровье2 ноября 2021 12:46

В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 345 случаев коронавируса

Об этом сообщает региональный оперштаб
Надежда РЫЖКИНА
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От вируса за сутки умерли 14 человек.

От вируса за сутки умерли 14 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2 ноября в Новосибирской области было зарегистрировано 345 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

— Всего в регионе коронавирусом переболели 71 646 человек, в том числе 6 930 детей. В реанимации находятся 299 человек, подключен к ИВЛ 51 пациент, — передает оперштаб.

За сутки от коронавируса скончалось 14 человек. Среди них мужчины в возрасте 83 года, 86 лет и женщины в возрасте 44 года, 54 года, 53 года, 57 лет, 57 лет, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 409 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 596 пациентов, в том числе 57 детей.

За сутки выздоровели 46 человек, всего с момента начала пандемии — 53 930.

Напомним, что с 30 октября в Новосибирске введена система QR-кодов. Без них горожан не пустят в кинотеатры, театры, на спортивные мероприятия.

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