Новосибирское метро возвращается к графику рабочих дней

Метро вернется к прежнему режиму работы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Движение поездов в Новосибирском метро вернулось к графику рабочих дней. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.
— Со 2 ноября движение поездов в Новосибирском метрополитене вернется к рабочему графику, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября метрополитен перешел на график работы праздничных дней. И ожидание поезда увеличилось с 3 до 5 минут. Из-за увеличения временного интервала уже в понедельник, 1 ноября, в метро собралась огромная очередь. Из-за многочисленных жалоб горожан, было решено вернуться к прежнему графику работы.
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