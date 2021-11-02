Следком возбудил уголовное дело после того, как трое мужчин провалились в кипяток в новосибирском лицее

Подвал лицея, в котором произошел инцидент. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ после случившегося в лицее №12, где 1 ноября трое мужчин: слесарь лицея и два сотрудника СГК получили сильные ожоги, упав в кипяток. Один из них уже скончался.

— Во время проведения осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего, трое мужчин упали в горячую воду. Они получили телесные повреждения. После данного происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где сегодня, один из них скончался, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят проверку, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Во вторник, 2 ноября стало известно, что один из пострадавших сотрудников СГК скончался.

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