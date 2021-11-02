Ольга Бузова устроила скандал после того, как Владимир Кехман отменил ее спектакль в МХАТе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В МХАТ им. Горького решили отменить спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Это произошло из-за низких продаж билетов. Решение об отмене принял новый гендиректор театра Владимир Кехман. Поп-диву Бузову такое решение возмутило.

— Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, какие были на спектакле с моим участием «Чудесный грузин», — цитирует Бузову сайт kp.ru.

Поп-дива обиделась и на изгнание из МХАТа. По ее словам, в смс с ней попрощались несколько коллег:

— Хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря…Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!, — возмутилась артистка.

При этом известно, что МХАТ перенес спектакль на неопределенный срок, а не полностью снял его с репертуара.

Также из театра уволился худрук Эдуард Бояков. По его словам, написать заявление его попросил Владимир Кехман. Он уточнил, его попросили уйти из-за его отношения к Татьяне Дорониной. Кстати, именно она негативно отреагировала на появление Бузовой на сцене театра.

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