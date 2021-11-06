В Новосибирске соцработница украла сумку, забытую покупателем в обувном магазине

Оставленная сумочка очень понравилась женщине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд поставил точку в деле соцработницы, которая похитила сумку, забытую покупателем в обувном магазине в ТЦ «Мега».

Инцидент произошел 10 июля: 53-летняя соцработница заметила, что забытую сумку забарала продавец обувного магазина. Женщина подошла к продавцу, рассказала о якобы забытой дочерью сумке. Продавец поверила и отдала сумку покупательнице.

Обман вскрылся, когда настоящая хозяйка сумки вернулась за ней. Оказалось, что сумка принадлежала сотруднице ГУФСИН. Она обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело о краже. Вскоре 53-летнюю соцработницу задержали, ущерб составил более 10 тысяч рублей.

— Обвиняемая ранее судима не была. Она полностью признала вину и пояснила, что данная сумка ей очень понравилась, и она сожалеет, что совершила глупость, ущерб возместила. Однако потерпевшая — работница ГУФСИН — настаивала на наказании, потому что укравшая женщина работает в соцзащите, — сообщила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Суд признал вину 53-летней соцработницы и назначил штраф в 15 тысяч рублей.

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