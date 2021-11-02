Новосибирск укутало сугробами за четырехдневный снегопад

В городе начали первые морозы
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске четыре дня шел снег, и в городе появились сугробы. Снегопад продолжится и во вторник, 2 ноября. Ночью, по прогнозу синоптиков, будет снежно и морозно.
Снежок преобразил серый город.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают, снег будет идти всю нерабочую неделю. 3 ноября в городе будет самый морозный день. Ночью ожидается -15...-18 градусов, а днем -13...-15 градусов с небольшим снегом.
Снегопады продолжатся на неделе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
За четыре дня серый город преобразился. Пушистый снег превратил Новосибирск в белоснежную сказку.
Новосибирцы снегу рады.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Корреспонденты КП-Новосибирск сфотографировали атмосферу, царящую в городе. Новосибирцы рады приближению зиму: у некоторых уже появилось новогоднее настроение, а кто-то лепит веселых снеговиков.
На улицах Новосибирска поселились забавные снеговики.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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