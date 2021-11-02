С карты пропало 145 тысяч рублей.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске у посетителя бара украли банковскую карту. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
— Новосибирец был в баре и много выпил. Очнулся он в Ленинском районе на улице Ватутина около 4 утра. Полез проверять карманы и обнаружил, что у него пропала банковская карта, — рассказал КП-Новосибрск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, с карты сняли 145 тысяч рублей. Сибиряк написал заявление в полицию. Теперь правоохранителям предстоит найти воришку.
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