В Новосибирске троллейбус столкнулся с легковушкой

В аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

Во вторник, 2 ноября, в Новосибирске троллейбус № 5 столкнулся с легковушкой. ДТП произошло на площади Калинина, на съезде с кольца в направлении Горбольницы. Кадры с места ДТП появились в группе «АСТ-54».

— ДТП оформлено с материальным ущербом, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, троллейбус двигался по кольцу в крайнем правом ряду.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали новосибирских водителей о плохих погодных условиях и о гололеде в том числе.

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