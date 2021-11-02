За четыре дня в Новосибирске предотвратили 25 краж

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В период с 29 октября по 1 ноября сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было предотвращено 25 попыток совершения хищений.

29 октября в 9.50 на пищевом комбинате в Новосибирском районе охранник ГВАРДИИ в мешках с мусором обнаружил 8 килограммов творожных сырников. Вероятно, таким нехитрым способом кто-то из рабочих собирался похитить полуфабрикаты. Попытка успехом не увенчалась: сырники были спасены, а похитителя предстоит установить по материалам системы видеонаблюдения.

30 октября в 23.38 в Ленинском районе на улице Планировочной сотрудник Агентства Безопасности заметил мужчину, пытавшегося утащить со строительной площадки оцинкованный лист железа. Окрик «гвардейца» спугнул мужчину, он бросил металлический лист и убежал.

31 октября в 12.14 охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ при осмотре автомобиля, выезжающего с территории горно-обогатительного комбината в Иркутской области, обнаружил две 200-литровые бочки с бензином, не отмеченные в накладной. Выезд автомобилю был запрещен, а информация о происшествии незамедлительно была доведена до руководителя службы безопасности.

1 ноября в 15.20 в Дзержинском районе на улице Авиастроителей бойцы ГБР задержали в алкомаркете мужчину, который похитил две бутылки коньяка на сумму 1600 рублей. Задержанный с поличным был передан полицейским. А спустя пару часов в магазине в Горском микрорайоне продукты питания на точно такую же сумму попыталась украсть молодая девушка. Она также была задержана.

Магазинные кражи, которые, казалось бы, являются для охранников уже рутиной, периодически все равно удивляют. Так, например, 29 октября в 18.57 в супермаркете Ленинского района бойцы ГБР задержали 14-летнюю девочку, укравшую бутылку виски стоимостью 640 рублей, а в магазине Центрального района в это же время вполне взрослый мужчина пытался похитить плитку шоколада стоимостью 50 рублей.