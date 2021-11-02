В новосибирском метро второй день нерабочей недели толпятся пассажиры

Новосибирцы второй день куда-то спешат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцы второй день подряд продолжают толпиться в метро. К слову, идет второй день нерабочей недели в Новосибирске.

— Все работает по обычному режиму. На количество пассажиров метрополитен повлиять не может. Данные по динамике нерабочих дней будут предоставлены после 8 ноября, — заявили КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метро.

Напомним, в первый день нерабочей недели метро Новосибирска оказалось переполненным. Ранее график подземки изменили из-за ковидных ограничений.

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