В новосибирском метро второй день нерабочей недели толпятся пассажиры

Новосибирцы второй день куда-то спешат
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцы второй день подряд продолжают толпиться в метро. К слову, идет второй день нерабочей недели в Новосибирске.
— Все работает по обычному режиму. На количество пассажиров метрополитен повлиять не может. Данные по динамике нерабочих дней будут предоставлены после 8 ноября, — заявили КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метро.
Напомним, в первый день нерабочей недели метро Новосибирска оказалось переполненным. Ранее график подземки изменили из-за ковидных ограничений.
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