В Новосибирске выпивший мужчина разгромил витрину бара топором. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 2 ноября, новосибирец с топором разбил витрину бара в Октябрьском районе города. Инцидент, случившийся на улице Владимира Заровного, 26, на видео сняли очевидцы.

— Мужчина разгромил остекление бара на территории микрорайона «Европейский берег». Примерно в 11:26 сильно пошатывающийся гражданин гражданин решил попрактиковаться в рубке, но вот только вместо деревьев он выбрал стекла бара, — написал автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

Сибиряк добавил, что странный мужчина хотел наброситься с топором и на его машину. Однако, к счастью, ему удалось уехать.

Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В настоящее время на место выехал наряд ППС, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

Комментаторы пошутили, что сибиряка не пустили в бар без QR-кода, поэтому он решил отомстить.

Смотреть видеосюжет Новосибирец разгромил витрину бара топором.

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