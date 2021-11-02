Под Новосибирском пожарные спасли мужчину-инвалида из горящего дома

Пожарные тушили огонь около получаса. Фото: МЧС 54

Под Новосибирском в селе Верх-Тула огнеборцы помогли выбраться из огня мужчине-инвалиду. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Садовая.

— На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне. Пожилая женщина с двухлетним ребенком самостоятельно эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных. 70-летний мужчина оставался в строении. Его спас командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №37 Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Шевчук, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в ожоговый центр.

Причина пожара пока не установлена. Известно, огонь повредил дом и баню на общей площади 48 квадратных метров.

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