Под Новосибирском пожарные спасли мужчину-инвалида из горящего дома

Пожарные тушили огонь около получаса. Фото: МЧС 54
Под Новосибирском в селе Верх-Тула огнеборцы помогли выбраться из огня мужчине-инвалиду. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Садовая.
— На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне. Пожилая женщина с двухлетним ребенком самостоятельно эвакуировались из горящего дома до приезда пожарных. 70-летний мужчина оставался в строении. Его спас командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №37 Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Шевчук, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в ожоговый центр.
Причина пожара пока не установлена. Известно, огонь повредил дом и баню на общей площади 48 квадратных метров.
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