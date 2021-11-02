В мэрии рассказали о состоянии Анатолия Локтя, заболевшего коронавирусом

Мэр находится на лечении почти две недели. Фото: @a_lokot

В мэрии Новосибирска рассказали о самочувствии Анатолия Локтя, который болеет ковидом. Мэр по-прежнему в больнице.

— Все в порядке, Анатолий Евгеньевич чувствует себя нормально. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Также он заявил, что ни у кого из сотрудников мэрии коронавирус не выявили. После того, как ковид подтвердился у мэра, его кабинет продезинфицировали.

Напомним, ранее мэр Новосибирска подтвердил слухи о его болезни и призвал новосибирцев беречь себя.

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