Погода в Новосибирске на 3 ноября 2021 года: придут 19-градусные морозы

Почти двадцатиградусные морозы придут в Новосибирск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 3 ноября 2021 года: станет еще холоднее. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура резко понизится до -17...-19 градусов, днем составит -12...-14. Пройдет небольшой снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура ночью понизится до -13...-18 градусов, днем местами будет до -23. Ночью преимущественно без осадков, днем по северо-западу региона местами мокрый снег.

«Яндекс.Погода» обещает такой холодный и снежный день, с температурой до -13...-15 градусов.

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