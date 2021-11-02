В Новосибирске на месте снесенных гаражей появится парк с прудом

Парк с прудом планируется построить в 2022 году
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в Октябрьском районе на улице Лазурной на месте снесенных гаражей появится парк с прудом. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.
— В 2022 году планируется благоустройство, которое позволит горожанам здесь отдыхать и наслаждаться зеленым уголком, а не металлическими гаражами и мусором, который был здесь годами. Перед нами задача — привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы, — заявил директор МКУ «Октябрьское» Андрей Насонов.
Известно, что на месте планируемого пруда пока остаются гаражи многодетных семей, инвалидов, ветеранов, матерей-одиночек. Они не смогли своевременно демонтировать постройки. В общей сложности там снесли более 400 гаражей.
По данным мэрии, на благоустройство парка с прудом будет выделено 500 тысяч рублей.
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