В Новосибирске мужчина надругался над 12-летней девочкой

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедщего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске мужчина надругался над шестиклассницей. ЧП произошло в Дзержинском районе. Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мужчина был сожителем сибирячки.

— Ему 30 лет. Ранее мужчина уже был судим за кражу. В тот день он находился с падчерецей дома вдвоем, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование».

Ранее «Комсомолка» писала, что в Новосибирской области парень изнасиловал 17-летнюю школьницу. Они вместе выпивали, а после чего молодой человек начал угрожать ей ножом и надругался над ней.

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