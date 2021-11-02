В Новосибирске сотрудник СИЗО пытался сбыть осужденным крупную партию наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 23-летний сотрудник СИЗО попытался сбыть осужденным крупную партию наркотиков. На сибиряка завели уголовное дело по части 3, статьи 30, пунктам «б», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения». Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, фигурант изъял закладу запрещенных веществ на территории Новосибирска. Затем спрятал наркотики и пронес в следственный изолятор, чтобы сбыть партию осужденным, — уточнили в СК.

Его преступный пресекли сотрудники ГУСИН и полицейские. Новосибирца задержали. Он признал вину в содеянном. На время следствия его заключили под стражу.

Сейчас следователи продолжают расследовать уголовное дело. Они проводят комплекс мер, направленных на выяснение обстоятельств преступления.

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