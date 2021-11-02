В Новосибирске активисты заявили о возможном исчезновении Зельцовского троллейбусного депо

Все это противорчит генеральному плану города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске Заельцовское троллейбусное депо отнесли к территории жилой застройки. Об этом заявили активисты движения «Искалеченный Новосибирск» в своей группе «Вконтакте».
— В генплане территория попадает в зону жилой застройки. В правилах землепользования и застройки депо отнесено в зону ОД-1.1, допускающую строить и эксплуатировать жилье. В проекте планировки, принятом в июле 2021, на этом участке размещается школа, — заявляют активисты.
По их мнению, интересно то, что до 2030 года никакой школы в Генеральном плане города в этом квартале не планируется. Активисты уверены, что такой план напрямую противоречит генеральному плану города. Во-первых, по их мнению, планируется построить несуществующую школу, во-вторых, на этом участке остается транспортное предприятие.
Активисты хотят добиться отмены проекта планировки и перезонирования участков, которые занимает депо, в зону транспортной инфраструктуры.
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