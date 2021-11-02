В Новосибирске иномарка влетела в ограждение, пытаясь уйти от столкновения. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на перекрестке улицы Крылова и Красного проспекта в ограждение врезалась «Тойота». Это произошло после того, как водитель иномарки попыталась уйти от столкновения с другим авто. Кадры с места аварии, случившейся в ночь на понедельник, 1 ноября, появились в соцсети.

— Я двигалась по главной дороге со скоростью 40 километров, сработал человеческий фактор, и я попыталась уйти от столкновения. Однако гололед сделал свое дело, хотя я и была на зимней резине, — рассказала хозяйка «Тойоты».

На кадрах к посту видно, что другая машина выехала на перекресток со второстепенной дороги. После случившегося, ее водитель уехал с места аварии.

Хозяйка авто хочет найти водителя автомобиля, который, по ее словам спровоцировал аварию. Она намерена наказать виновника.

При этом у некоторых комментаторов свой взгляд на аварию. Они уверены, что раз столкновения с машиной не было, водителя обвинять не в чем. А вот хозяйке пострадавшей машины посоветовали соблюдать скоростной режим и быть внимательной на перекрестках.

— Так там похоже касания не было со вторым участником. Смысл его искать? 500 рублей штраф выписать?

— Ну не 40 там скорость была, это точно! — написали подписчики.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске иномарка влетела в ограждение на перекрестке.

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