В СГК прокомментировали смерть сотрудника, упавшего в яму с кипятком в новосибирском лицее

О смерти мужчины стало известно 2 ноября
Фото: Александр БОЙКО
В новосибирском СГК прокомментировали смерть одного из своих сотрудников, который получил сильные ожоги после падения в кипяток в лицее № 12. Ранее больница, где лежал мужчина, подтвердила его смерть.
— Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее №12, — написала СГК в своем Телеграм-канале.
Также известно, что компания окажет поддержку и помощь семье погибшего.
Напомним, 1 ноября, при плановом осмотре здания лицея №12 в Новосибирске в яму с кипятком провалились трое мужчин: слесарь лицея и два сотрудника СГК. Прокуратура также начала проверку по данному инциденту.
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