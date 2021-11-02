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Происшествия2 ноября 2021 5:46

В СГК прокомментировали смерть сотрудника, упавшего в яму с кипятком в новосибирском лицее

Компания выразила свои соболезнования
Мария ГРИГОРЯН
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О смерти мужчины стало известно 2 ноября

О смерти мужчины стало известно 2 ноября

Фото: Александр БОЙКО

В новосибирском СГК прокомментировали смерть одного из своих сотрудников, который получил сильные ожоги после падения в кипяток в лицее № 12. Ранее больница, где лежал мужчина, подтвердила его смерть.

— Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее №12, — написала СГК в своем Телеграм-канале.

Также известно, что компания окажет поддержку и помощь семье погибшего.

Напомним, 1 ноября, при плановом осмотре здания лицея №12 в Новосибирске в яму с кипятком провалились трое мужчин: слесарь лицея и два сотрудника СГК. Прокуратура также начала проверку по данному инциденту.

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