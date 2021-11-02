В Новосибирске ритуальная «Газель» устроила дрифт по снегу возле ТЦ. Фото: стоп-кадр.

Любители дрифта рады снегу, выпавшему в Новосибирске. Они устраивают управляемые заносы на парковках. В этот раз к развлечению присоединился водитель ритуальной «Газели». Кадры спецмашины, дрифтовавшей возле ТЦ, появились в соцсети во вторник, 2 ноября.

— Водитель ритуального микроавтобуса присоединился к любителям управляемого заноса на парковке возле ТЦ на Мочищенском шоссе, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторов маневры «Газели» позабавили:

— Сибирский дрифт — прощальный кортеж.

— Наверное, последняя воля умершего.

— Исполнил последнее желание клиента, — написали новосибирцы.

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