В Новосибирске ритуальная «Газель» устроила дрифт по снегу возле ТЦ. Фото: стоп-кадр.
Любители дрифта рады снегу, выпавшему в Новосибирске. Они устраивают управляемые заносы на парковках. В этот раз к развлечению присоединился водитель ритуальной «Газели». Кадры спецмашины, дрифтовавшей возле ТЦ, появились в соцсети во вторник, 2 ноября.
— Водитель ритуального микроавтобуса присоединился к любителям управляемого заноса на парковке возле ТЦ на Мочищенском шоссе, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Комментаторов маневры «Газели» позабавили:
— Сибирский дрифт — прощальный кортеж.
— Наверное, последняя воля умершего.
— Исполнил последнее желание клиента, — написали новосибирцы.
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