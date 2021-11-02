Пробки в Новосибирске на утро 2 ноября 2021 года: затор на улице Станционной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 2 ноября 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной и Титова. Сложно проехать по улице Блюхера и площади Карла Маркса.
На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки сковали Кирова, Добролюбова и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 2 ноября, составил 6 баллов.
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