Пробки в Новосибирске на утро 2 ноября 2021 года: затор на улице Станционной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 2 ноября 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной и Титова. Сложно проехать по улице Блюхера и площади Карла Маркса.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки сковали Кирова, Добролюбова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 2 ноября, составил 6 баллов.

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