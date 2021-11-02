Погода в Новосибирске на 2 ноября 2021 года: резкое похолодание до -10

Вторник начнется с сильных морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 2 ноября 2021 года: в город придут сильные морозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Температура в ночь на вторник резко понизится до -10 градусов. Пройдет небольшой снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура ночью понизится до -3...-8 градусов, днем местами будет до -13. В отдельных районах пройдет мокрый снег, на дорогах будет гололедица.

«Яндекс.Погода» обещает такой холодный и снежный день, с температурой до -13...-15 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.