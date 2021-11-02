В Новосибирской области под землю провалился грузовик с цистерной

В яме оказалась большая часть автомобиля. Фото: "АСТ-54 Black"

В Новосибирской области в городе Купино под землю провалился грузовик с цистерной. Инцидент произошел днем 1 ноября. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в Телеграм-канале «АСТ-54 Black». На фото видно, как спецтехника полностью провалилась в яму, кроме кабины водителя.

— В Купино городские текстуры дали сбой и утянули в образовавшийся провал автоцистерну МАЗ, — пишет автор поста.

Автомобиль удалось вытащить из ямы при помощи экскаватора.

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