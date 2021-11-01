Хоккейная «Сибирь» проиграла финскому «Йокериту» в домашнем матче

Хоккейная «Сибирь» прервала свою победную серию и уступила финскому «Йокериту». Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейная «Сибирь» прервала свою победную серию и уступила финскому «Йокериту» в домашней игре. Матч завершился со счетом 2:0.

Соперники не смогли открыть счет в матче на протяжении двух периодов, однако судьба игры решилась в заключительные двадцать минут. После двух точных бросков, победа досталась команде гостей.

Напомним, в дальнейшем новосибирских хоккеистов ждет выездной турне из трех игр, которое стартует 4 ноября в Казани. Там они сыграют против местного «Ак Барса».

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