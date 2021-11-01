В Новосибирске водители устроили дрифт по первому снегу

Новосибирцы устроили дрифт прямо по снегу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, 1 ноября, весь день был сильный снегопад. Пока некоторые горожане, радуясь раннему наступлению зимы, начали делать атмосферные фотографии и лепить снеговиков, кто-то решил опробовать себя в роли профессионального гонщика.

— На Доватора около «Автограда» молодежь устроила дрифт на автомобилях, — сообщает паблик Вконтакте «Типичный Дзержинский | Новосибирск».

Хоть маневр автомобилистов и выглядит эффектно, повторять мы его настоятельно не рекомендуем. Кстати, в некоторых частях города, тем временем, новосибирцы негодуют насчет того, что дорожники прямо в снегопад начали укладывать асфальт.

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По его словам, работы на этом участке ведутся уже давно, но к этой процедуре приступили именно сегодня (подробнее).

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