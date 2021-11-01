Новосибирец заснял на видео дорожников, укладывающих асфальт во время снегопада

Дорожники укладывают асфальт во время снегопада. Фото: Кадр из видео.

В Новосибирске на улице Блюхера дорожники укладывают асфальт прямо на снег. Такую картину заметил один из прохожих вечером, 1 ноября и заснял на видео. Позже ролик появился в соцсетях.

— Вот и пришла зима в наш славный город, а это значит — самое время укладывать асфальт, — говорит мужчина на видео.

По словам сибиряка, дорожные работы начались еще полторы или две недели назад на нечетной стороне улицы. Но до сегодняшнего дня асфальт там не укладывали.

Напомним, ранее о подобной проблеме уже высказывался один из новосибирских депутатов. Позже министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что все подобные заявления будут проверены и назвал такую работу дорожников недопустимой.

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