Новосибирец заснял на видео дорожников, укладывающих асфальт во время снегопада

Дорожники укладывают асфальт во время снегопада. Фото: Кадр из видео.
В Новосибирске на улице Блюхера дорожники укладывают асфальт прямо на снег. Такую картину заметил один из прохожих вечером, 1 ноября и заснял на видео. Позже ролик появился в соцсетях.
— Вот и пришла зима в наш славный город, а это значит — самое время укладывать асфальт, — говорит мужчина на видео.
По словам сибиряка, дорожные работы начались еще полторы или две недели назад на нечетной стороне улицы. Но до сегодняшнего дня асфальт там не укладывали.
Напомним, ранее о подобной проблеме уже высказывался один из новосибирских депутатов. Позже министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что все подобные заявления будут проверены и назвал такую работу дорожников недопустимой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирский депутат пожаловался на укладку асфальта в снег
Он намерен написать заявление в контролирующие органы (подробнее).
Новосибирских дорожников призвали изменить технологию укладки асфальта в снегопад
Сейчас в регионе верхний дорожный слой уложен на 94% (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер