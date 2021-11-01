Скончался сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков

Юрия Клепникова не стало 1 ноября 2021 года. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Не стало известного российского драматурга Юрия Клепикова, написавшего сценарии к фильмам Алексея Германа, Андрея Кончаловского и других режиссеров. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

— 1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков, — цитирует организацию сайт kp.ru.

Юрий Клепников родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1964 году — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров ВКСР. В 1967 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) при киностудии «Ленфильм». В 1984 году он был признан заслуженным деятелем искусств РСФСР, является лауреатом Государственной премии СССР (1985) и кинопремии «Ника» (1988). В 2015 году награжден специальным призом Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа-старшего.

По его сценариям были сняты такие известные картины, как «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Седьмой спутник», «Не болит голова у дятла», «Восхождение» и другие.

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