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Спорт1 ноября 2021 19:21

Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на решающие матчи чемпионата мира 2022 года

В отборочном турнире российской сборной предстоит провести еще два матча
Галина СИМОНОВА
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Валерий Карпин объявил итоговый состав сборной Росси на решающие матчи чемпионата мира 2022 года.

Валерий Карпин объявил итоговый состав сборной Росси на решающие матчи чемпионата мира 2022 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил итоговый состав сборной Росси на решающие матчи чемпионата мира 2022 года.

— На чемпионате вратарями выступят Маринато Гильерме, Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, защитниками — Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, полузащитниками — Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Головин, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Даниил Фомин, а нападающими — Иван Сергеев, Федор Смолов, Антон Заболотный, — рассказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Как передает КП-Спорт, сборной России предстоит сыграть еще два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года: против команд Кипра — 11 ноября и Хорватии — 14 ноября.

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