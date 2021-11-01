В Алтайском крае похолодает до -23 градусов

Морозная снежная погода ожидается в Алтайском крае.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Через несколько дней в Алтайском крае столбики термометров опустятся до -23 градусов. Похолодание синоптики обещают ночью, 4 ноября.
— Изменение погоды связано с антициклоном — из-за его влияния в Алтайском крае похолодает, — пояснила КП-Барнаул начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых.
Во вторник, 2 ноября температура ночью будет -3...+2 градуса. Днем — 0...+5 градусов. Возможен дождь с мокрым снегом и гололед. Местами порывы ветра достигнут 17-22 м/с.
В среду, 3 ноября ночью похолодает до -10...-15 градусов, местами до -20 градусов. Днем температура составит -9...-14 градусов, местами до -19 градусов. Ожидается небольшой снег и гололед. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В четверг, 4 ноября ночью ожидается -13...-18 градусов, местами до -23 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Днем будет -5...-10 градусов, небольшой снег и гололед, местами порывы ветра достигнут 14 м/с.
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