В Новосибирске у подростка на улице отобрали мобильник и две тысячи рублей

В Новосибирске на улице ограбили подростка. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске неизвестный преступник на улице отобрал у школьника деньги и мобильник. Сейчас его ищет полиция.

— Около одиннадцати вечера в пятницу, 29 октября, около одного из домов на улице Войкова отобрал у 17-летнего парня сотовый телефон и две тысячи рублей. Всего сумма ущерба составила 12 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Видеонаблюдение на том участке, где ограбили подростка, не велось. Однако сам мальчик утверждает, что сможет опознать грабителя.

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