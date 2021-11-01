В Новосибирске в ТЦ «Амстердам» выстроилась очередь в пункт вакцинации

В пунктах вакцинации очереди собираются и на нерабочей неделе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске, днем 1 ноября, в ТЦ «Амстердам» образовалась огромная очередь из желающих вакцинироваться. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
— Очередь стоит с самого открытия торгового цента и до трех часов, пока не закроется пункт вакцинации, — пояснили очевидцы. — Притом, такая толпа тут не только сегодня собирается, а каждый день.
Именно в этом месте собирается очередь на вакцинацию. Фото: Предоставлено очевидцами.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 28 октября большая очередь собралась у мобильного пункта вакцинации в торговом центре «СанСити». По словам очевидцев, за день все желающие поставить прививку не успели — пункт работает только до шести часов вечера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирских торговых центрах появились очереди за прививкой от коронавируса
Толпа собирается там с самого утра и до закрытия пунктов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер