В Новосибирске в ТЦ «Амстердам» выстроилась очередь в пункт вакцинации

В пунктах вакцинации очереди собираются и на нерабочей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске, днем 1 ноября, в ТЦ «Амстердам» образовалась огромная очередь из желающих вакцинироваться. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Очередь стоит с самого открытия торгового цента и до трех часов, пока не закроется пункт вакцинации, — пояснили очевидцы. — Притом, такая толпа тут не только сегодня собирается, а каждый день.

Именно в этом месте собирается очередь на вакцинацию. Фото: Предоставлено очевидцами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 28 октября большая очередь собралась у мобильного пункта вакцинации в торговом центре «СанСити». По словам очевидцев, за день все желающие поставить прививку не успели — пункт работает только до шести часов вечера.

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