В Новосибирске пройдут антитеррористические учения «Метель»

"Метель" пройдет в двух районах Новосибирска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске, во вторник, 2 ноября, пройдут антитеррористические учения «Метель». Об этом сообщили в пресс-центре УФСБ России по Новосибирской области.

— Мероприятие организовано в целях отработки механизма применения антитеррористических мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на объектах массового пребывания граждан и органов государственной власти, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

Учения пройдут в Центральном и Ленинском районах Новосибирска, а также в Региональном центре волейбола «Локомотив Арена». Никаких ограничений для транспорта и людей не будет, однако горожан просят с пониманием относиться к мероприятию и выполнять все требования правоохранителей.

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