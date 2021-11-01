В Новосибирской области парень надругался над школьницей

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области парень надругался над 17-летней школьницей. ЧП произошло в рабочем поселке Сузун. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Это произошло ночью. 25-летний парень выпивал вместе с девушкой. После чего угрожая ей ножом надругался над ней. Известно, что парень раньше судим не был, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, девушка сама пришла в полицию и написала заявление. Правоохранители возбудили дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». Сейчас сибиряк задержан и следователи выясняют все обстоятельства произошедщего.

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