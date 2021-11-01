В Новосибирской области изменили принцип вакцинации «Спутником Лайт»

Появились рекомендации для вакцинирования препаратом "Спутником Лайт". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области изменили принцип вакцинации против COVID-19 вакциной «Спутник Лайт». Препарат теперь будут вкалывать при повторной вакцинации и тем, кто уже переболел коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Буквально в субботу вступят в силу рекомендации прививать «Спутником Лайт» людей только при ревакцинации или после перенесенного заболевания, — пояснил министр на оперативном совещании в правительстве региона, 1 ноября.

Напомним, «Спутник Лайт» — это облегченный вариант вакцины «Спутник V». Министерство здравоохранения зарегистрировало его 29 марта 2021 года.

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