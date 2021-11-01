Жадный сладкоежка: житель Новосибирска украл из магазина 34 шоколадки

Мужчина вынес шоколад под одеждой.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Житель Новосибирска украл из магазина 34 шоколадки. Мужчина зашел в магазин и взяв товар, убрал его под кофту. Он уверенным шагом направился к кассе и думал, что сможет пройти через нее. Однако сибиряка задержал охранник магазина.
— Он был задержан сотрудником магазина на выходе, в тамбуре, у дверей. Его сопроводили обратно, где выложил из-за пазухи весь шоколад. После чего приехали сотрудники полиции и доставили его в отдел . Вину в покушении на мелкое хищение товара мужчина признает полностью, в содеянном раскаивается, — сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ — «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».
Ленинский районный суд назначил новосибирцу наказание в виде полугода условного срока. Мужчине придется отмечаться в отделе полиции раз в месяц.
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