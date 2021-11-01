Жадный сладкоежка: житель Новосибирска украл из магазина 34 шоколадки

Мужчина вынес шоколад под одеждой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Новосибирска украл из магазина 34 шоколадки. Мужчина зашел в магазин и взяв товар, убрал его под кофту. Он уверенным шагом направился к кассе и думал, что сможет пройти через нее. Однако сибиряка задержал охранник магазина.

— Он был задержан сотрудником магазина на выходе, в тамбуре, у дверей. Его сопроводили обратно, где выложил из-за пазухи весь шоколад. После чего приехали сотрудники полиции и доставили его в отдел . Вину в покушении на мелкое хищение товара мужчина признает полностью, в содеянном раскаивается, — сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ — «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ленинский районный суд назначил новосибирцу наказание в виде полугода условного срока. Мужчине придется отмечаться в отделе полиции раз в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.