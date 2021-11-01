Мужчинам дали 1,5 года условно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцы украли спальный матрас за 14 тысяч рублей. Мужчины проходили мимо грузовой машины и заметили, что дверь в кабину не закрыта. Будучи выпившими у них в голове появилась идея забрать дорогостоящий матрас.

— Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает и не может их пресечь, совместно вытащили из автомобиля «Газель» гматрас стоимостью 14 820 рублей и пока один прикрывал двери в будке автомобиля, другой погрузил указанный матрас в свой автомобиль, тем самым тайно похитив его, — сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Новосибирцев удалось вычислить по видеокамерам, расположенным на подъездах. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ — «Кража».

Ленинский районный суд дал мужчинам 1,5 года условно каждому. Так же им нужно выплатить моральный ущерб пострадавшему в размере 2784 рублей.

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