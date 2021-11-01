В Новосибирск придет похолодание до -25 градусов

В Новосибирскую область придет ощутимое похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую область придет ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, в определенные дни температура воздуха может опуститься до -25 градусов.

— Первое резкое похолодание ждет сибиряков в среду, 3 ноября. Тогда ночью температура опустится до -17 -19 градусов. Днем станет немного теплее — температура поднимется до -12…-14. И днем, и ночью возможен небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В четверг, 4 ноября, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -16…-18 градусов, днем — 9…-11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

А по данным сервиса Gismeteo, в ночь на 4 ноября, в Новосибирской области может похолодать даже до -23…-25 градусов.

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