День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года: программа мероприятий, как пройдет

в связи с коронавирусными ограничениями большинство запланированных мероприятий переносятся в онлайн формат. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряки готовятся отмечать День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года. Однако в этом году в связи с коронавирусными ограничениями большинство запланированных мероприятий переносятся в онлайн формат.

— Жители региона уже привыкли, что в День народного единства традиционно проводятся праздничные мероприятия. Понятно, что нам всем хочется дружно отметить этот праздник, но с учетом всех действующих санитарно-эпидемиологических ограничений и нерабочих дней я рекомендую такие мероприятия перенести на более поздний срок или организовать их проведение в онлайн-режиме. В прошлом году у нас такая практика была, опыт накоплен. Массовых мероприятий в эти дни не допускается — просьба это учесть, — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, еще до праздника в регионе пройдет интернет-марафон «Россия сближает». С 1 по 3 ноября участники будут получать тематические задания, победитель определится розыгрышем среди набравших наибольшее количество правильных ответов.

В онлайн-формате пройдет также фестиваль «Кухни народов России», где новосибирские деятели культуры и искусства, а также блогеры и журналисты приготовят блюда сибирской кухни. А благодаря серии мастер-классов шеф-поваров страны зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других. В социальных сетях Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области пройдет онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

В день праздника, 4 ноября, состоится онлайн-программа «Концерт по рецепту», в котором примут участие фольклорные ансамбли и другие творческие коллективы Новосибирской области. В социальных сетях пройдет онлайн-конкурс «Игры и традиции народов России».

Мастер-классы и концерт пройдут в эфире телеканалов ОТС и РБК-ТВ Новосибирск.

Новосибирская область также присоединится к нескольким международным акциям. Например, с 3 по 7 ноября сибиряки смогут поучаствовать в акции «Большой этнографический диктант» — просветительском проекте, который знакомит с культурой народов России.

А в ночь с 4 на 5 ноября регион присоединится к международной акции «Ночь искусств», реализуемой Министерством культуры Российской Федерации под девизом «Искусство объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурно-досуговые учреждения Новосибирской области проведут тематические мероприятия, афиша которых представлена на сайте министерства культуры региона.

На Youtube-канале Новосибирского областного дома народного творчества 4 ноября можно будет увидеть традиционные народные костюмы, совершить настоящее путешествие во времени, побывать в немецкой деревне и узнать о традициях сибиряков.

Новосибирская филармония, в свою очередь, приглашает на онлайн-концерт «Credo Chorus». Прозвучат лучшие хоровые произведения разных эпох в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, после чего состоится онлайн-экскурсия по Государственному концертному залу им. А.М. Каца.

Праздничный онлайн-концерт творческих коллективов «Клуба Революция» пройдет в День народного единства в социальных сетях учреждения.

Впервые в стране состоится Всероссийская хоровая акция «Надежда», посвященная 50-летию песни с одноименным названием Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой. Видео будет показано в День народного единства на различных платформах в интернете, а также в эфирах телевидения.

Также в День народного единства молодых жителей региона приглашают принять участие в акциях, организованных Росмолодежью — квиз-игре «Россия — наш общий дом», #РоссияВНашемСердце, #МарафонНаций и других мероприятиях.

Пользователи социальных сетей могут присоединиться к празднику, используя хэштеги #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.

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