В Новосибирске лес за пляжем «Наутилус» отдали под застройку

Зеленая зона за пляжем отдана на застройку Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на архитектурно-строительном совете города приняли решение о застройке леса за пляжем «Наутилус». Общественники возмущены вырубкой и застройкой лесной зоны.

— Изначально участки выдавались в аренду под зоны отдыха. Сейчас их перезонировали под высотную коммерческую застройку. Условия использования изменились, а договор аренды — нет, — рассказал КП-Новосибирск координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — То есть, там сейчас, теоретически, можно построить что угодно.

На данный момент генеральный план о застройке уже приняли на архитектурно-градостроительном совете города, однако мэрия его еще не утвердила. А общественники уверены, что его еще можно изменить, чтобы сохранить лесопарковую зону за пляжем.

— Да, принят генплан и правила застройки позволяющие строить гостиницы. Но депутаты горсовета могут перезонировать участок, например, в малоэтажную застройку до 4 этажей или поменять генплан, — говорит Рязанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске утвердили концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус»

Решение приняли на архитектурно-градостроительном совете города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.