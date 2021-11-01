В Новосибирске лес за пляжем «Наутилус» отдали под застройку

Зеленая зона за пляжем отдана на застройку
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске на архитектурно-строительном совете города приняли решение о застройке леса за пляжем «Наутилус». Общественники возмущены вырубкой и застройкой лесной зоны.
— Изначально участки выдавались в аренду под зоны отдыха. Сейчас их перезонировали под высотную коммерческую застройку. Условия использования изменились, а договор аренды — нет, — рассказал КП-Новосибирск координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — То есть, там сейчас, теоретически, можно построить что угодно.
На данный момент генеральный план о застройке уже приняли на архитектурно-градостроительном совете города, однако мэрия его еще не утвердила. А общественники уверены, что его еще можно изменить, чтобы сохранить лесопарковую зону за пляжем.
— Да, принят генплан и правила застройки позволяющие строить гостиницы. Но депутаты горсовета могут перезонировать участок, например, в малоэтажную застройку до 4 этажей или поменять генплан, — говорит Рязанцев.
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