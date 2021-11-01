Новосибирские полицейские с мигалками проводили скорую с тяжелобольной женщиной до больницы

Павел Романюк помогу тяжелобольной женщине добраться до больницы в час пик. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске полицейский помог машине скорой помощи с тяжелобольной женщиной добраться до больницы без пробок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 28 октября в дежурную часть полка ДПС ГИБДД позвонил старший врач скорой помощи и попросил сопровождения для тяжелобольной женщины, находящейся на интенсивной кислородной поддержке. В городе был час пик, и дорога из клиники в центре Новосибирска до больницы в Оби могла занять до 2 часов, — сообщили в ведомстве.

Майор полиции Павел Романюк изменил маршрут патрулирования, и скорая помощь в сопровождении полиции добралась до больницы за 21 минуту. Уже на месте полицейский убедился, что женщину приняли в медучреждение и только потом вернулся к патрулированию. К счастью, медикам удалось вовремя оказать сибирячке необходимую помощь.

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