Новосибирских дорожников призвали изменить технологию укладки асфальта в снегопад

В Новосибирской области продолжаются работы по ямочному ремонту и строительству дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области продолжаются работы по ямочному ремонту и строительству дорог. В сложных погодных условиях, когда уже начал выпадать снег, особенно важно соблюдать все необходимые нормативы. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 1 ноября поручил региональному минтрансу усилить работу с муниципальными заказчиками и исполнителями работ по данному направлению.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, сейчас в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%. В эксплуатацию введены 67 объектов из 101.

— Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по полученной нами информации, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием — все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное — объект не будет принят, — пояснил Анатолий Костылевский.

По словам губернатора, главная цель властей в данном вопросе — не допустить появления дефектов при ремонте дорог.

— Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки. Немедленно сегодня это сделайте, всех предупредите в каких условиях какие технологи применять недопустимо», — поручил Губернатор министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому.

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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