Билайн увеличил мощность сети 4G на 40 улицах Новосибирска

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Покрытие сети 4G было увеличено на 40 улицах Новосибирска как в центре города, так и в отдаленных районах. Улучшения заметят студенты СибУПК, проживающие в общежитии на Немировича-Данченко, а также жители недавно построенных ЖК «Традиции», «Красный проспект» и «На Фадеева», домов на улицах Орджоникидзе, Ватутина, Серафимовича, Аникина, Селезнева, Доватора и во множестве других мест.

Сейчас новосибирцы, работающие или проживающие рядом с перечисленными точками, могут без промедления обмениваться с близкими фото и видео, быстро переводить средства и оплачивать покупки, а также комфортно смотреть видеоролики, не подключаясь к домашнему Wifi. Кроме того, серьезные улучшения можно заметить в аквапарке и Заельцовском парке - теперь стало проще отправлять селфи с отдыха или слушать музыку во время прогулки.

Абоненты могут почувствовать рост скорости и качества 4G не только в областном центре, но и Бердске, Искитиме, Куйбышеве, поселках Линево, Новолуговое и Верх-Тула, а также в ряде дачных сообществ. В целом количество базовых станций в Новосибирской области с 2020 года выросло на 30%.

- Новосибирск - третий в стране город по численности населения, здесь многие пользуются мобильным интернетом. Мы видим, как растет потребление трафика - только за этот год оно увеличилось в два раза. При этом сеть готова к такой нагрузке и даже позволяет решать задачи на более высоких скоростях. Это особенно важный момент для наших абонентов, привыкших пользоваться соцсетями, играть в онлайн-игры и работать в сети с помощью смартфона, - прокомментировал Андрей Сергиенко, директор Новосибирского отделения Билайн.

Скорость мобильного интернета Билайн растет уже не первый год - только за 4 квартал 2020 года она выросла на 20% по сравнению с показателями такого же периода 2019 года. Этого удалось достичь с помощью модернизации, которая позволила обслуживать большее число абонентов на большей скорости.