Губернатор Андрей Травников призвал новосибирцев соблюдать антиковидные меры в нерабочие дни

В Новосибирской области с 30 октября начали действовать новые ограничительные меры против коронавируса.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирской области с 30 октября начали действовать новые ограничительные меры против коронавируса. Так, неделя по 7 ноября была объявлена нерабочей, в регионе введена система QR-кодов, а заведениям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00.
— Наша задача — обеспечить выполнение тех минимально необходимых решений, которые мы приняли, иначе нам придется выходить на новые ограничения, что совершенно не хотелось бы делать для исключения нанесения ущерба экономике региона, — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Губернатор также отметил, что нерабочие дни — очень удобный период для прохождения вакцинации, в том числе — для работников органов власти.
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